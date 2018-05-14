Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere Abdülhamid uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde yeni bir hezimet yaşamamak için detaylı bir çalışma başlattı.

Partisinin seçimlerden galip çıkabilmesi için propaganda kitapçığı hazırlatan Kılıçdaroğlu, seçim süreci için yol haritası çizdi.

ABDÜLHAMİD'E HAKARETİ BIRAKIN

Milletvekili adaylarının henüz belli olmamasına rağmen, seçim çalışmalarının nasıl yürütülmesi gerektiğinin belirtildiği kitapçıkta, Abdülhamid uyarısı da yer aldı.

Partililerden; Sultan Abdülhamid'e hakaret edilmemesi, Abdülhamid'in doğru yaptığı şeylerin de hesaba katılması istendi.

PROPAGANDA KİTAPÇIĞINDAN MADDELER

* Seçmele tartışmaya girme

* Konuşurken candan ve samimi ol

* Ziyaretlerde 5 ila 10 kişi olsun

* Başarılarını partlat, şatafattan kaçın

* Abdülhamid konusunda ezberleri bozun

* Abdülhamid'in doğru yaptığı şeyleri de hesaba katın

* Parti örgütünün dinleme konusunda eksikliği var