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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere: Oyuna gelmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına parti içi tartışmalarla ilgili uyarılarda bulundu.

11.05.2017 - 03:18
  1. Haberler
  2. Politika
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere: Oyuna gelmeyin

Kılıçdaroğlu, dün toplanan MYK’da özetle şu açıklamalarda bulundu:

"DEMOKRASİYİ GÖSTERİN"

“Olağan kongre sürecinde adaletli olacağız, hiçbir etkide kalmadan adil bir kongre süreci geçireceğiz. Türkiye’ye vaat ettiğimiz demokrasiyi önce kendi içimizde göstereceğiz. Kavgasız, gürültüsüz, eşit koşullarda, şölen havasında, demokrasinin işlediği, herkesin aday olduğu bir ortamı hazırlamak görevimiz."

PARTİLİLERE UYARI: OYUNA GELMEYİN

"Her türlü tehdide ve saldırıya karşı CHP dimdik durdu. 16 Nisan’da hırsızlığa, gaspa rağmen Türkiye geleceğiyle ilgili tekrar umutlandı. Görüldü ki her türlü manipülasyona, karalamaya, tehdide ve terörize edilmesine rağmen demokrasiye inanan yüzde 50’nin üzerinde bir kesim var. ‘Hayır’ı artırmalıyız, bölmek isteyenlere rağmen ‘Hayır dağılmıyoruz’ demeliyiz. En çok sorumluluk CHP’ye düşüyor. Bazı çevreler CHP’de bir karışıklık, kavga olmasını istiyor. 16 Nisan’dan bu yana havuz medyası, CHP’de büyük bir kavga var gibi gösteriyor. Arkadaşlarımızın bu oyuna gelmemesi lazım, hepimiz bu tuzaklara karşı dikkatli olmalıyız. CHP’de kavga varmış görüntüsünden bize oy verenler de ‘hayır’ diyenler de rahatsız. Bugünden sonra hepimiz daha dikkatli olmalı, bu birlik ve beraberliği sağlamalıyız, sağlayacağız da."

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