Kılıçdaroğlu'ndan Cindoruk'a ziyaret

"GÖRÜŞLERİNİ ALDIK"

Cindoruk'un Nişantaşı'ndaki evinde gerçekleşen ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumu öncesi, tüm hayatı demokrasi mücadelesiyle geçmiş Cindoruk'u evinde ziyaret ettiğini ve görüşlerini aldığını söyledi.

"ÇOK YARARLI OLDU"

Hüsamettin Cindoruk'un, Yassıada duruşmalarında avukatlık yaparak, Türkiye'nin demokratik mücadelesinin büyümesi için önemli katkılar verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kendileri bizim siyasetimizin simge isimlerinden birisidir. Sayın Cindoruk'un görüşleri bizim için çok değerli. Kendisi lütfedip kabul etti. Kısa bir görüşme yaptık ve görüşme çok yararlı oldu." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Cindoruk'u ziyaretine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da katıldı.