Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal açıklaması

Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne gelerek, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'ten bilgi aldı.

"HEKİM ARKADAŞLAR ELLERİNDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERİYORLAR"

Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 40 dakika kaldığı hastaneden çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hekim arkadaşlar ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bütün dualarımız Deniz Bey ile beraber." diye konuştu.

MEHDİ EKER VE MUSTAFA ELİTAŞ DA BİLGİ ALDI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hastanede olduğu sırada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da hastaneye gelerek, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

CHP'Lİ VEKİLLER NÖBETLEŞE OLARAK HASTANEYE GELECEK

TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşülmesinin ardından CHP'li yaklaşık 50 milletvekili de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine geldi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, nöbetleşe olarak hastaneye gelmeye devam edeceklerini söyledi.