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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Bizi dinleyenleri bul

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü sırasında CHP'lilerin telefonlarına bulaşan virüsle ilgili Erdoğan'a "Bizi dinleyenleri bulmak zorundasın" diyerek seslendi.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 14:33..
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Bizi dinleyenleri bul

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun geçen yaz düzenlediği “Adalet Yürüyüşü” sırasında CHP’lilerin telefonlarına, Alman yazılım şirketi Finfisher’in uygulamasıyla virüs bulaştırıldığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Bizi dinleyenleri bul

ALMAN ŞİRKET CHP'LİLERİ OYUNA GETİRDİ

Yalnızca istihbarat şirketlerine ürün ve hizmet satan Finfisher adlı Alman şirketi, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü sırada, Twitter üzerinden örgütlenenleri inanılmaz bir oyuna getirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Bizi dinleyenleri bul VİDEO

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Bizi dinleyenleri bul

CHP SEÇMENİ HER DENİLENE İNANDI, OYUNA GELDİ

AK Parti seçmenini hemen her fırsatta "Koyun, cahil, ne derse onu yapar" diye aşağılayan CHP'li seçmen, Erdoğan ve AK Parti aleyhinde Twitter'daki her örgütlenmeye balıklama atladı, istihbarat örgütlerinin oyuncağı oldu.

Söz konusu Alman şirketi, "adaleticinyuru" adıyla açtığı web sitesinde, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek veren herkesi bu siteye üye olmaya davet etti. Erdoğan nefretinden gözü dönmüş CHP seçmeni sorgusuz sualsiz bu Twitter paylaşımlarına aldandı ve işaret edilen siteye girdi, kendisinden istenenleri yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Bizi dinleyenleri bul

BALBAY'IN TELEFONU DA DİNLENDİ

Mustafa Balbay gibi milletvekilleri dahil, CHP'lilerin birçoğu bu işlemleri yapınca cep telefonlarına bir virüs yüklendi. Bu sayede, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş yaptığı sırada, yürüyüşe katılanların tamamına yakınının özel bilgileri, konuşmaları Alman istihbaratı tarafından kayıt altına alınmış oldu.

KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'I SORUMLU TUTTU

Konuyla ilgili grup toplantısında konuşan CHP lideri, Erdoğan'a "Bu işin içinde değilsen bizi dinleyenleri bul." dedi.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili CHP Grup Toplantısı'nda şöyle konuştu.

"BUNU YAPANLARI ORTAYA ÇIKARMAK ZORUNDASIN"

"Adalet Yürüyüşü'nde telefonlarımızı dinlemişler. Bizim bütün telefonlarımızı dinlemişler. Bu ahlaksızlığı yapanları ortaya çıkarılmasını istiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bizi dinleyenlerin ortağı değilsen, bu ahlaksızlığa dahil değilsen bunu yapanları ortaya çıkarmak zorundasın. "

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