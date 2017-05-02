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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın AK Parti üyeliğine tepki

CHP Lideri, kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 80 milyonun Cumhurbaşkanı olamayacağını söyledi.

02.05.2017 - 14:53
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın AK Parti üyeliğine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın AK Parti üyeliğine ilişkin konuştu.

"80 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLAMAZ"

CHP Lideri, "Bugün tarafsız bir cumhurbaşkanlığı süreci doluyor artık. Bir partinin genel başkanı artık 80 milyonun Cumhurbaşkanı olamaz. O dönem bitti. Bir partinin genel başkanı sadece o partiye oy verenlerin Cumhurbaşkanıdır. Saygıyı da bu çerçevede görecektir.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın AK Parti üyeliğine tepki

"BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANI..."

Tarafsızlık üzerine yemin edildi. Bir partinin genel başkanı hangi tarafsızlık üzerine yemin edecek? Bugün törenle üye oluyor. Bir partinin genel başkanı AYM'ye, HSYK'ya hakim tayin edecek. Bütün üst düzey yöneticileri tayin edecek. Devlet de o olacak." dedi.

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