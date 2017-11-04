Kılıçdaroğlu'ndan Filistin'e destek mektubu

Balfour Deklarasyonu'nun 100'üncü yılı dolayısıyla Fetih Hareketi Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde geçen perşembe günü gerçekleştirilen konferansa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da davetli olarak katıldı.

ABBAS'A MEKTUP

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun Abbas'a yazdığı destek mektubunu iletti.

FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI..

Kemal Kılıçdaroğlu, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının uluslararası toplumun tarihi sorumluluğu olduğunu vurguladığı mektubunda, şunları kaydetti: "Ana muhalefet partisi olarak, iki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması için gösterilen tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin onlarca yıldır çektiği acıları dindirmenin tek uygulanabilir ve kalıcı çözümünün bu olduğunu anlıyor, bunun uluslararası toplumun Filistin halkına karşı tarihi bir sorumluluğu olduğuna inanıyoruz."

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Filistinli direniş örgütleri Fetih ve Hamas arasında varılan anlaşmaya değinen Kılıçdaroğlu, "Filistin'in geleceği için birlikte çalışma yönündeki bu milli birlik çabalarını desteklediklerini" aktardı.

Kılıçdaroğlu, Filistin siyasi birliğinin sağlanmasının "barışçıl ve yapıcı adımları daha da güçlendireceğini" umut ettiklerini bildirdi.

İsrail ile Filistin arasındaki 2014 yılından beri kesintiye uğrayan barış görüşmelerini canlandırma çabalarına da işaret eden Kılıçdaroğlu, "Ölmekte olan barış sürecini yeniden rayına oturtmak için mümkün olan tüm girişimlere katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.