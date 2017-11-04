taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8881
EURO
4,5130
ALTIN
158,77
PETR
62,0700

Kılıçdaroğlu'ndan Filistin'e destek mektubu

CHP Lideri, Balfour Deklarasyonu'nun 100'üncü yılında Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek mektubu gönderdi.

04.11.2017 - 08:54
  1. Haberler
  2. Gündem

KEMAL

Balfour Deklarasyonu'nun 100'üncü yılı dolayısıyla Fetih Hareketi Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde geçen perşembe günü gerçekleştirilen konferansa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da davetli olarak katıldı.

ABBAS'A MEKTUP

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun Abbas'a yazdığı destek mektubunu iletti.

FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI..

Kemal Kılıçdaroğlu, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının uluslararası toplumun tarihi sorumluluğu olduğunu vurguladığı mektubunda, şunları kaydetti: "Ana muhalefet partisi olarak, iki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması için gösterilen tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin onlarca yıldır çektiği acıları dindirmenin tek uygulanabilir ve kalıcı çözümünün bu olduğunu anlıyor, bunun uluslararası toplumun Filistin halkına karşı tarihi bir sorumluluğu olduğuna inanıyoruz."

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Filistinli direniş örgütleri Fetih ve Hamas arasında varılan anlaşmaya değinen Kılıçdaroğlu, "Filistin'in geleceği için birlikte çalışma yönündeki bu milli birlik çabalarını desteklediklerini" aktardı.

Kılıçdaroğlu, Filistin siyasi birliğinin sağlanmasının "barışçıl ve yapıcı adımları daha da güçlendireceğini" umut ettiklerini bildirdi.

İsrail ile Filistin arasındaki 2014 yılından beri kesintiye uğrayan barış görüşmelerini canlandırma çabalarına da işaret eden Kılıçdaroğlu, "Ölmekte olan barış sürecini yeniden rayına oturtmak için mümkün olan tüm girişimlere katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı'ndan CHP'ye tepki
Manisa'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin siyasi kadavra haline geldiğini söyledi.
Baykal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Deniz Baykal'ın bilinç durumunda gelişmeler var. Sözel taleplere doğru cevap veriyor.
Tarsus'taki gizemli kazı tamamlandı
Mersin Tarsus'ta özel harekat polislerinin gözetiminde 1 yıldır süren esrarengiz kazı bitti.
Erdoğan'dan kendisine diktatör diyen Bülent Tezcan'a cevap
Manisa'daki açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Tezcan'a sert yüklendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

153
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

51
Gri listedeki kadın terörist yakalandı

Gri listedeki kadın terörist yakalandı

78
İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı

İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı

50
Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

15
2 aylık bebek sünnet için girdiği ameliyatta öldü

2 aylık bebek sünnet için girdiği ameliyatta öldü

70
Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

Ankara'da pompalı tüfekli saldırı

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM