Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kapalı grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, hadisten ve İslam alimi Muhammed bin Ka'b el-Kurazî'den alıntı yaptı.

"YALAN CEHENNEME GÖTÜRÜR"

Kılıçdaroğlu, "Sevgili peygamberimiz bir hadisinde şöyle der: Yalandan sakının. Çünkü yalanla günah yan yanadır ve ikisi de insanı cehenneme götürür.

Önemli İslam alimlerinde El Kurazi ise şöyle söyler: Bir yalancı ancak alçak ruhlu olduğu için yalan söyler. Bunları şunun için anlatıyorum. Devleti yönetme mevkiinde ollan insanların dinlemesi lazım. Eğer bir belge gösteriyorsak o belgeyi araştırması lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan hadis referanslı konuşma VİDEO