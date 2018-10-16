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Kılıçdaroğlu'ndan hadis referanslı konuşma

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yalan konusuna değindi.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 14:28..
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Kılıçdaroğlu'ndan hadis referanslı konuşma

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kapalı grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, hadisten ve İslam alimi Muhammed bin Ka'b el-Kurazî'den alıntı yaptı.

"YALAN CEHENNEME GÖTÜRÜR"

Kılıçdaroğlu, "Sevgili peygamberimiz bir hadisinde şöyle der: Yalandan sakının. Çünkü yalanla günah yan yanadır ve ikisi de insanı cehenneme götürür.

Önemli İslam alimlerinde El Kurazi ise şöyle söyler: Bir yalancı ancak alçak ruhlu olduğu için yalan söyler. Bunları şunun için anlatıyorum. Devleti yönetme mevkiinde ollan insanların dinlemesi lazım. Eğer bir belge gösteriyorsak o belgeyi araştırması lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan hadis referanslı konuşma VİDEO

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