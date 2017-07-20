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Kılıçdaroğlu'ndan Hasan Tatlı'nın ailesine ziyaret

Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü sırasında Hasan Tatlı hayatını kaybetmişti.

20.07.2017 - 21:54
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Kılıçdaroğlu, CHP'nin, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü sırasında 18 Haziran'da kalp krizi geçiren ve hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren Tatlı'nın Mamak ilçesi Saime Kadın Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kılıçdaroğlu'ndan Hasan Tatlı'nın ailesine ziyaret

AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Basına kapalı yaklaşık yarım saat süren ziyarette Kılıçdaroğlu, Tatlı'nın eşi ve kızlarına başsağlığı dileğini iletti.

Kılıçdaroğlu'ndan Hasan Tatlı'nın ailesine ziyaret VİDEO

Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Adalet yürüyüşünde, yürüyüşün başında Hasan Tatlı arkadaşımız hayatını kaybetti. Hepimizi gerçekten yasa boğdu, oysa o gün büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyorduk. Bugün ailesini ziyaret ettim. Başsağlığı dileklerimi ilettim. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Hasan Tatlı'nın ailesine ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Hasan Tatlı'nın ailesine ziyaret

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