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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin açıklamalarına ilk yorum

Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin açıklamalarına sinirlendi: "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizliktir."

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 12:27..
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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin açıklamalarına ilk yorum

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Muharrem İnce canlı yayına çıkarak Kemal Kılıçdaroğlu'yla dün gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili konuştu ve Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklifi ettiğini Kılıçdaroğlu'nun evet ya da hayır demediğini söyledi.

İNCE: ONURSAL BAŞKANLIK TEKLİF ETTİM

İnce, "Sayın Genel Başkan'a büyük bir devlet adamlığı yaptığını İYİ Parti'ye 15 vekil gönderdiğini, rakip olan beni aday göstererek devlet adamlığı yaptığını, bunu devam ettirmesi gerektiğini söyledim. Kendisine benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal başkan olabileceğini, bu çalışmaları onursal başkan olarak sürdürebileceğini, benim de partiyi genel başkan olarak seçimlere hazırlayabileceğimi söyledim. Kendisi bir yanıt vermedi. Kılıçdaroğlu ile bir kurultay yarışı içine girmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: NEZAKETSİZLİK YAPTI

Açıklamadan dakikalar sonra Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi: "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizliktir."

CHP'de MYK olağanüstü toplanıyor. MYK toplantısı Perşembe günü 11.00'da yapılacak.

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlığı istedi ViDEO

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