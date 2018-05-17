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Kılıçdaroğlu’ndan İnce’nin seçim kampanyasına bağış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına bağışta bulundu.

İHA | 17.05.2018 - 13:22..
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına 13 bin TL’lik bağış yaptı.

BAĞIŞ KURALLARI

Adaylara, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım yapılamayacak.

SADECE NAKDİ YARDIM

Adaylar sadece nakdi yardım alabilecek, ayni yardım kabul edemeyecek. Bir kişinin her bir adaya yapabileceği nakdi yardım miktarı, her bir tur için en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarı olan 13 bin 916 lirayı geçemeyecek.

Bağış ve yardımlar, veraset ve intikal vergisinden muaf olacak. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemeyecek. Adaylar 2 bin liraya kadar nakdi yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilecek. Bu miktarın üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların "Seçim Hesabı" olarak açtırdıkları ve YSK'ye bildirdikleri bir banka hesabına, bağış yapan tarafından yatırılacak.

Bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılacak ve başka bir amaç için tahsis edilemeyecek. Adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar YSK tarafından tasdik edilen listelere kaydedilecek.

Kılıçdaroğlu’ndan İnce’nin seçim kampanyasına bağış

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