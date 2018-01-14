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Kılıçdaroğlu'ndan işçiye: Git kendini sarayın önünde yak

Kılıçdaroğlu skandal bir ifadeye daha imza attı ve Meclis'in önünde kendisini ateşe vermek isteyen bir işçiye garip bir tavsiyede bulundu.

Haber Merkezi | 14.01.2018 - 10:58..
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Kılıçdaroğlu'ndan işçiye: Git kendini sarayın önünde yak

Kılıçdaroğlu'ndan işçiye: Git kendini sarayın önünde yak

Önceki gün maddi sıkıntılar çektiğini belirten bir kişi, TBMM'ye 50 metre mesafede bulanan Meclis Hastanesi önünde kendisini ateşe verdi.

Meclis polislerinin müdahalesiyle söndürülen kişi, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR DEĞİŞİK TAVSİYE

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir kişinin kendisini maddi sıkıntıdan dolayı ateşe vermek istemesinin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdi ve kendini yakmak isteyen vatandaşa 'Meclis yerine sarayın önünde kendini yak' tavsiyesinde bulundu.

KENDİNİ SARAYIN ÖNÜNDE YAK

İstanbul CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, kendini yakan kişi için şu ifadeleri kullandı:

"Bir gencecik vatandaşımız üzerine akaryakıtı döküyor kibriti vuruyor. Gazetelerin birinci sayfasında bile yer almadı. O işçi kardeşime söyleyeyim Meclis'e niye geldin? Git sarayın önünde yak. O zaman diyecek ki 'Beni çok seviyor kendisini ateşe verdi"

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