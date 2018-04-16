Kılıçdaroğlu'ndan 'kavga etmeyin' uyarısı

İzmir’deki bir otelde düzenlenen kahvaltılı toplantıda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, özellikle 2019’da yapılacak yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair formülleri masaya yatırdığı belirtildi.

KAZANAMAYACAĞINI DÜŞÜNEN BIRAKSIN

Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimleri kazanamayacağını düşünen başkan adaylarının tereddütlerinin bulunması halinde, yarıştan çekilmeleri gerektiğini belirtirken, seçimlerde yarışacak isimlerin iddialı olmasını istedi.

KAVGA ETMEYİN

Bazı ilçelerde belediye başkanları ile ilçe başkanlarının sorun yaşadığını da belirten Kılıçdaroğlu, örgüte kavga etmemeleri noktasında talimat verdi.

Kavga edenlerin haklı veya haksız olmasına bakılmaksızın görevi bırakmasını isteyen Kılıçdaroğlu, toplantıda ayrıca şu ifadeleri kullandı:

MANİSA NEDEN İZMİR GİBİ OLAMIYOR

"Sorun Türkiye sorunu. Kırgınlıklar kavgalar bir kenara bırakılacak. Bütün dünya bize bakıyor. Türkiye, AK Parti’den ibaret değil. Biz önce kendimize güveneceğiz sonra da halka güveneceğiz ve 2019’da başarıya ulaşacağız. Bunun ana aktörü de kadınlar olacak. Şikayetler geliyor. Kadın Kolları, 'Araç bulamıyoruz, ilçe araç vermiyor' diyor. Buna son verin. Ne gerekiyorsa yapın. İzmir tamam ama Manisa neden İzmir gibi olamıyor. Onun da düşünülmesi gerekiyor. 2019'da Türkiye’yi Mustafa Kemal’in istediği çağdaş medeniyet düzeyine getireceğiz."



