CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunurken daha önce kullandığı "YPG terör örgütü değildir." sözleriyle çelişen ifadeler kullandı.

"KIRMIZI HALILAR SERİP HOŞ GELDİN DİYEN KİM"

Kılıçdaroğlu, "Suriye'de yaşayanlar bizim kardeşlerimiz, akrabalarımız. Ortak tarihimiz var, ortak acılarımız var, ortak sevinçlerimiz var. Ortadoğu bataklığını Türkiye'nin mekanı haline getirdiler. Terör örgütlerine her türlü desteği verdiler. Bu arada şimdi PYD'yi düşman ilan ediyorlar. PKK'nın uzantısı, doğru. Peki, Salih Müslim'i Ankara'ya defalarca çağırıp altına kırmızı halılar serip 'hoş geldin' diyen kim?

Kılıçdaroğlu'ndan kendisiyle çelişen YPG yorumu VİDEO

"YPG'Yİ KİM MEŞRULAŞTIRDI"

CHP mi? YPG'yi kim meşrulaştırdı. Bir sabah kalktık, o da düşman olmuş. Ne değişti de düşman oldu? Biz sizi defalarca uyardık. Sen yine tuzağa düştün." şeklinde konuştu.