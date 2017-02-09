Kılıçdaroğlu'ndan KHK ile yapılan düzenlemelere tepki

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan bazı düzenlemelere tepki gösterdi. Resmi Twitter hesabından son KHK ile ilgili paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"SADECE KENDİ BORULARI ÖTECEK"

"Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek. Milletin özgür iradesinden bu kadar korkan ve kendi savunduklarının doğruluğundan bu kadar şüphe duyan bir iktidar daha önce görülmemiştir."