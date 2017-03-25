Kılıçdaroğlu'ndan koro halinde saldırıyorlar açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında Diyarbakır'ın Silvan ilçesine geldi. Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"KORO HALİNDE SALDIRIYORLAR, CEVAP VERMEYECEĞİM"

"Bu meclis arzu ettiğiniz kanunları çıkardı. Sadece geçen ay 100'ün üstünde kanun çıktı. Demek ki meclis çalışıyor. Ama hep suçlu birilerini bulacaksınız. Suçlu arıyorlar ama bulamıyorlar. Koro halinde bana saldırıyorlar. Ben de 'Eyvallah saldırın kardeşim, saldırın' diyorum. Saldırdılar da ne oldu? Arıyorlar 'Acaba Kılıçdaroğlu'nun bir açığını bulabilir miyim' diye. Yok kardeşim, yok yahu! Haram yemedik. İstediğiniz kadar saldırın. Cevap vermeyeceğim"