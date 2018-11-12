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Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın adaylığına yeşil ışık

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara için Mansur Yavaş'ın adaylığı sorusuna "Bizim istediğimiz, düşlediğimiz Ankara’yı hayata geçirebilecek bilgi birikimine de sahiptir Sayın Yavaş" cevabını verdi.

Haber Merkezi | 12.11.2018 - 09:34..
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Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın adaylığına yeşil ışık

Geçtiğimiz yerel seçimde kaybeden CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, CHP teşkilatına yönelik tutum ve davranışları, istifa etmesi ve belediye meclis üyelerini de istifa ettirmesi gibi nedenlerle eleştiriliyordu.

YAVAŞ "BİR KENARDA BEKLİYORUM" DEMİŞTİ

Yerel seçimler için partilerin hazırlığı sürerken Yavaş, "Bir kenarda kalıp izliyorum ben de herkes gibi. Yorum da yapmıyorum. Bekliyorum, bakalım." diyerek partisine sitem etti.

KILIÇDAROĞLU: KİMSENİN İTİRAZI YOK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise cevap gecikmedi. Hürriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın adaylığı hakkında "Kimsenin itirazı yok" diyerek Ankara için adaylığının önünü açtı.

"DÜRÜST VE BİLGİ BİRİKİMİNE SAHİP BİRİ YAVAŞ..."

Kılıçdaroğlu "Mansur Bey, partililerimiz tarafından da Ankara halkı tarafından da sevilen bir kişi. Mansur Bey’le ilgili bir sorunumuz yok… Asıl mesele Ankara’nın dürüstçe yönetilmesi… Ankara’nın çağdaş cumhuriyet kenti kimliğine kavuşması… Bizim için kamu yönetiminde dürüstlük çok önemli ve kendisi dürüst biri. Bizim istediğimiz, düşlediğimiz Ankara’yı hayata geçirebilecek bilgi birikimine de sahiptir Sayın Yavaş…" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın adaylığına yeşil ışık

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