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Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Sizin de bütçeniz olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların da bir binasının ve bütçesinin olması gerektiğini savundu.

İHA | 15.04.2018 - 03:47..
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Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Sizin de bütçeniz olmalı

kemal-kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’da muhtarlarla düzenlenen yemekli toplantıya katıldı. Antakya Ottoman Palace’de gerçekleşen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, “Mücadele edin, size sözümüz söz, sizlerin mücadelesini sonuna kadar destekleyeceğiz” diyerek muhtarlara söz verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Sizin de bütçeniz olmalı

"MUHTARLARIN BELEDİYE MECLİSİNDE SÖZ HAKKI OLMALI"

Kılıçdaroğlu, muhtarların çok önemli olduğunu belirterek “Belediye meclis üyesi bir taleple geldi, belli konularda belediye meclis üyesini ortak seçelim bir kişi belediye meclisinde temsil edilsin. Sizin mahallenizle ilgili bir olay belediye meclisinde görüşüldüğünde o mahallenin muhtarı, otomatikman belediye meclisinde söz ve karar sahibi olmalı. Yani siz eğer mahallenin muhtarı olarak kendi mahallenizle ilgili alınan bir karardan haberiniz yoksa siyasi iktidar kim olursa olsun size önem vermiyor demektir. Size verilecek önemim birinci ölçüsü belediye meclisinde, sizinle ilgili, mahallenizle ilgili bir olay görüşülüyorsa muhtar oraya gelmeli söz hakkı olmalı karar sahibi olmalı oy kullanmalı ve dolayısıyla siz de mahallenizle ilgili alınan karardan haberdar olmalısınız. Bununla ilgili yasal düzenleme gelirse destek vereceğiz. Bize yetki verirseniz kesinlikle yapılır.” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Sizin de bütçeniz olmalı

"MUHTARLARIN DA BİNASI OLMALI"

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir başka konu, belediye başkanının yeri belli, makamı belli, binası belli, milletvekillerinin yeri belli, muhtarların var mı öyle bir bağımsız yeri? Yok, niye yok! Hangi gerekçe ile yok. Milletvekili seçimle geliyor, belediye başkanı seçimle geliyor, muhtar atama ile mi geliyor. O da seçimle geliyor. Muhtarların bağımsız bir yeri olmalı. Bir binası olmalı. Ve tek tip bina olmalı. Herkes bilmeli, bu bina muhtara ait. Bugün olur siz seçilirsiniz, yarın olur bir başkası seçilir, ama toplumda herkes bilmeli ki mahallenin muhtarı, köyün muhtarı bu mahallede oturuyor. Binanın yapımını doğrudan doğruya genel bütçe finanse etmeli ve muhtarlık binasını yapmalı. Bu konuda önerimiz var, ama diyorsunuz ki bu öneri yerine getirilmedi, bize yetki vereceksiniz bina nasıl yapılırmış hep beraber göreceğiz”

Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Sizin de bütçeniz olmalı

"MUHTARLIĞA DA BÜTÇE TAHSİS EDİLMELİ"

Kılıçdaroğlu, muhtarların bütçesinin olması gerektiğinin altını çizerek, “Milletvekillerinin aylıkları var, tahsisatları var, belediye başkanlarının aylıkları var, bütçeleri var, tahsisatları var, muhtarların var mı? Niye yok. Muhtarın bütçesi niye olmaz” sözleriyle muhtarlara bütçe verilmesi gerektiğini savundu.

Yıllık olarak belediyelere ödenen emlak vergilerinin yüzde birinin muhtarlara verilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Muhtarın bütçesinin olması lazım. Diyeceksiniz ki, muhtarlık bütçesi nasıl olur, yav zaten bu ülkede yeteri kadar gelir yok, para yok, herkes ağlıyor para para para diye. Muhtara para düşer mi, evet düşer. Nasıl düşer, hepiniz bir binada oturuyorsunuz, bir evde oturuyorsunuz, yıllık emlak vergisi ödüyorsunuz, emlak vergisi nereye gidiyor? Belediyeye gidiyor. Yüzde biri muhtarlığa tahsis edilse ne olur. Kıyamet mi kopar. Muhtarlığa bütçe tahsis edilmeli, bütçe. Diyeceksiniz ki muhtarlık kurumuna neden bütçe tahsis edilsin. Neden şu, kendi mahallesinde yaşayan vatandaşın sorununu en yakından ve en iyi bilen muhtardır. Muhtarlık kurumu güçlenirse Türkiye’de demokrasi güçlenir, insan hakları güçlenir, birlik ve beraberliğimiz güçlenir ve hep birlikte biz Türkiye’nin büyümesi, kalkınması, huzur içinde birlikte yaşamamız için önemli bir yolu aşmış oluruz” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Sizin de bütçeniz olmalı

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