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Kılıçdaroğlu'ndan Noel mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı Noel mesajında, "Noel Bayramı'nın ülkemize ve dünyaya mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

DHA | 24.12.2017 - 19:53..
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Kılıçdaroğlu, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların "Noel Bayramı"nı, yayımladığı bir mesajla kutladı.

CHP LİDERİ'NDEN NOEL MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tüm yurttaşlarımız, hangi inanca, kimliğe, felsefi veya vicdani kanaate sahip olursa olsun cumhuriyetimizin eşit haklara sahip bireyleri olarak ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı ortak bir kararlılıkla geçit vermemişlerdir." ifadelerini kullandı.

"MUTLULUK VE HUZUR GETİRSİN"

Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: "Tüm yurttaşlarımız, hangi inanca, kimliğe, felsefi veya vicdani kanaate sahip olursa olsun Cumhuriyetimizin eşit haklara sahip bireyleri olarak ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı ortak bir kararlılıkla geçit vermemişlerdir. Farklılıklarımız bir çatışma sebebi değil, adaletli, huzurlu ve özgür bir ülkede yaşama kararlılığımıza güç veren zenginliğimiz olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Hristiyan yurttaşlarımızın olmak üzere tüm Hristiyan dünyasının Noel Yortusu'nu kutluyor, sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı'nın ülkemize ve dünyaya mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum."

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