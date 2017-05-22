Kılıçdaroğlu'ndan Nuriye Gülmen-Semih Özakça açıklaması

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine geri dönmek için açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından akademisyenler hakkında şunları söyledi:

"GÖREVLERİNE İADE EDİLMELERİNİ DİLİYORUM"

"Hükümet, kanunsuzluklara karşı hakkını arayan herkesi tehdit olarak gördüğünü, açlık grevi yapan 2 gencimizi gözaltına alarak kanıtlamıştır. KHK'ler ile işlerinden olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın çok geç olmadan görevlerine iade edilmelerini diliyorum."