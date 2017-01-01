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Kılıçdaroğlu'ndan Ortaköy saldırısına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ortaköy'de düzenlenen saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.

AA | 01.01.2017 - 12:03
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Kılıçdaroğlu'ndan Ortaköy saldırısına ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Ortaköy saldırısına ilişkin açıklama

Terör örgütlerini laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceklerini söyleyen CHP Lideri, yaşanan diğer saldırıları da hatırlatarak hükümeti hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Bu durumun nedeni hükümetin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasının bulunmamasıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının tamamı;

"İstanbul Ortaköy’deki bir eğlence mekanına yönelik terör saldırısını lanetliyorum. İlk açıklamalara göre, yeni yıla umutla giren biri polis, 39 vatandaşımızı ve yabancı konuklarımızı kaybettik.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ LAİK AKLIN EŞSİZ BİRİKİMİYLE BERTARAF EDECEĞİZ

Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz.

Ülkemiz, uzun süredir terör örgütlerinin açık hedefi haline gelmiş durumdadır. Hükümet hangi adımları atıyor olursa olsun, terör saldırıları engellenememektedir. Her terör saldırısı sonrası yapılan açıklamalar ve alındığı, alınacağı söylenen önlemler adeta terör örgütlerine bir sonraki saldırıları için cesaret vermektedir.

BU DURUMUN NEDENİ..

Bu durumun nedeni hükümetin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasının bulunmamasıdır. Öte yandan terör saldırıları sonrasında ahlaki ve vicdani bir yükümlülük gereği yetki sahiplerinin hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor oluşları da mücadelede zaaf yaratmaktadır.

Bu düşüncelerle, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

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