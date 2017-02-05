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Kılıçdaroğlu'ndan parti örgütlerine 'hayır' talimatları

CHP Lideri, Ankara'da bir araya geldiği il ve ilçe başkanlarına referandum sürecine ilişkin uyarılarda bulunuyor.

05.02.2017 - 12:40
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il ve ilçe başkanları toplantısında konuşuyor.

"BENİ DİKKATLE DİNLEMENİZİ İSTİYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Demokrasi oylanacak. Hepimizin sorumluluğu var. Sadece CHP'nin değil bütün partilerin sorumluluğu var.

Kılıçdaroğlu'ndan parti örgütlerine 'hayır' talimatları

Partilere üye olmayan vatandaşların da sorumluluğu var. Aydınların da çiftçilerin de sorumluluğu var. Çünkü hepimiz bu topraklarda birlikte yaşamak istiyoruz. Yaşam tarızmı, fikirlerimiz farklı olabilir. O nedenle bu referandumun çok önemli bie değeri var. O nedenle heyecanımız akılla dengeleyeceğiz. Nerede ne konuştuğumuzu çok iyi bileceğiz.

Kılıçdaroğlu'ndan parti örgütlerine 'hayır' talimatları

Düşünerek vatandaşların sandığa gitmesini isteyeceğiz.

EV EV GEZECEKSİNİZ

Bu mesele bir parti meselesi değildir. Bu mesele bir demokrasi, adalet meselesidir. Ev ev gezeceksiniz. Herkese anlatacaksınız.

Başkan yardımcıların nitelikleri belli mi? Belli değil. Amca çocukları, dayı çocukları olabilir. Eğitim durumu belli değil. Bunların paralarını biz vereceğiz. Bu olay bir CHP, MHP, AKP, HDP, Saadet Partisi, Vatan Partisi olayı değildir. Bu olay bir Türkiye meselesidir. Mesele vatan, demokrasi, bayrak meselesidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ne Meclisi? Güvenoyu bile istenmeyecek. Bu Meclis ikinci sınıf bir Meclis haline geliyor.

AYRINTILAR GELİYOR..

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