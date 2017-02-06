taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.862
USD
3,6789
EURO
3,9587
ALTIN
144,81
PETR
56,8900

Kılıçdaroğlu'ndan partililere referandum uyarısı

CHP Lideri; referandum sürecinde, gerekirse ev ev gezilerek sistem değişikliğinin anlatılması gerektiğini söyledi.

06.02.2017 - 11:41
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu'ndan partililere referandum uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP il ve ilçe başkanlarını ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği teklifiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, parti örgütlerinden referandum öncesi sıkı bir çalışma istedi.

"KADINLAR GEZECEK, GENÇLER GEZECEK.."

CHP Lideri, "Yürüyüşler yapacağız. Bundan bir şey çıkmazsa; ev ev gezeceksiniz. Kadınlar gezecek, gençler gezecek, sizler gezeceksiniz. Muhtarlara anlatacaksınız, kanaat önderlerine anlatacaksınız" şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu muhtarlarla buluştu VİDEO

Kılıçdaroğlu'ndan partililere referandum uyarısı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

46
Konya'da zincirleme trafik kazası

Konya'da zincirleme trafik kazası

45
Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

78
Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

229
Tosic'e büyük ceza yolda

Tosic'e büyük ceza yolda

32
9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

35
Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM