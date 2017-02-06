Kılıçdaroğlu'ndan partililere referandum uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP il ve ilçe başkanlarını ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği teklifiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, parti örgütlerinden referandum öncesi sıkı bir çalışma istedi.

"KADINLAR GEZECEK, GENÇLER GEZECEK.."

CHP Lideri, "Yürüyüşler yapacağız. Bundan bir şey çıkmazsa; ev ev gezeceksiniz. Kadınlar gezecek, gençler gezecek, sizler gezeceksiniz. Muhtarlara anlatacaksınız, kanaat önderlerine anlatacaksınız" şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu muhtarlarla buluştu VİDEO