taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.039
USD
3,7247
EURO
3,9476
ALTIN
150,56
PETR
56,0600

Kılıçdaroğlu'ndan referandum açıklamaları

Anayasa değişikliğinin Türkiye için bir çözüm olmadığını ifade eden CHP Lideri, 'hayır' oyu verilmesi gerektiğini söyledi.

11.04.2017 - 10:34
  1. Haberler
  2. Gündem

16 Nisan'da yapılacak referandum için çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı Bursa oldu.

Muhtar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen CHP Lideri, gündemi değerlendirdi.

"DİŞLERİ SÖKÜLMÜŞ ASLAN GİBİ KALACAK"

Kılıçdaroğlu, "İlanlara bakın 'Meclis güçleniyor' diyor. Dişleri sökülmüş aslan gibi kalacak, yetkileri alınacak. Nasıl güçleniyor? Toplumu kandırmaya çalışıyorlar.

BİR ALLAH'IN KULU DESİN Kİ...

Bir Allah'ın kulu desin ki, bu anayasa ile Türkiye'nin şu sorunu çözülecek. Mazotun, gübrenin fiyatı mı düşüyor? Neyi çözüyor?

Bu değişiklik devlette liyakat sisteminin çökmesi demektir." şeklinde konuştu.

Heredot Cevdet anlatıyor: Neden 600 milletvekili haberi

Kılıçdaroğlu'ndan referandum açıklamaları

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

357
Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır'da patlama

28
G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

21
Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

210
Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu

Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu

19
Kaçırdığı yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü

Kaçırdığı yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü

36
Milyonere sevgilisini etkilemek için katılan genç

Milyonere sevgilisini etkilemek için katılan genç

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM