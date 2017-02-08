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Kılıçdaroğlu'ndan referandum süreciyle ilgili açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklama bulundu.

08.02.2017 - 11:28
  1. Haberler
  2. Politika

Kılıçdaroğlu'ndan referandum süreciyle ilgili açıklama

"Başkanlık rejimi parti değil, memleket meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve çocuklarının geleceğini düşünen her vatandaş 'hayır' demelidir." değerlendirmesinde bulunan CHP Liedri Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İKTİDARIN TEK YAPTIĞI 'HAYIR' DİYENLERİ KARALAMAK"

"Başkanlık rejimi parti değil, memleket meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve çocuklarının geleceğini düşünen her vatandaş 'hayır' demelidir. Biz neden 'hayır' dediğimizi anlatırken iktidarın tek yaptığı 'hayır' diyenleri karalamak. Çünkü bu anayasaya 'evet' demenin hiçbir mantığı yok. Dış politikayı ve ekonomiyi batıran, terörü hortlatan, devleti FETÖ'ye teslim eden, aklın tek başına ülkeyi yönetmesine sonuna kadar hayır."

Kılıçdaroğlu'ndan referandum süreciyle ilgili açıklama

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