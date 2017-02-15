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Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya uğrayan öğrenciye ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan başörtülü kızın ailesini ziyaret edeceğini söyledi.

15.02.2017 - 12:54
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Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya uğrayan öğrenciye ziyaret

Geçtiğimiz gün Maltepe'de minibüste yaşanan olayda, bir kadın başörtülü genç kıza "Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor" diyerek saldırıda bulunmuştu. Saldırı sonrası bir hukukçu, kadının CHP'li olduğunu iddia etmişti.

İstanbul'da STK temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU: KINIYORUM

"Başıörtülü bir kız kardeşimize yapılan saldırıyı dün grup toplantısında kınadığımı belitmiştim.

Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya uğrayan öğrenciye ziyaret VİDEO

AİLEYİ ZİYARET EDİP SIKINTILARINI DİNLEYECEĞİM

Hiç kimsenin giyim tarzına karışmayı kimse aklından bile geçirmesin. Öğleden sonra aileyi ziyaret edip sıkıntılarını dinleyeceğim."

Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya uğrayan öğrenciye ziyaret

Genç kıza başörtüsü nedeniyle çirkin saldırı-VİDEO

Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya uğrayan öğrenciye ziyaret
(Saldırıya uğrayan genç kız)

Başörtülü kıza saldıran CHP'li mahkemede kıvırdı haberiKılıçdaroğlu'ndan saldırıya uğrayan öğrenciye ziyaret
Genç kıza başörtüsü nedeniyle çirkin saldırı haberiKılıçdaroğlu'ndan saldırıya uğrayan öğrenciye ziyaret
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