Geçtiğimiz gün Maltepe'de minibüste yaşanan olayda, bir kadın başörtülü genç kıza "Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor" diyerek saldırıda bulunmuştu. Saldırı sonrası bir hukukçu, kadının CHP'li olduğunu iddia etmişti.

İstanbul'da STK temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU: KINIYORUM

"Başıörtülü bir kız kardeşimize yapılan saldırıyı dün grup toplantısında kınadığımı belitmiştim.

Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya uğrayan öğrenciye ziyaret VİDEO

AİLEYİ ZİYARET EDİP SIKINTILARINI DİNLEYECEĞİM



Hiç kimsenin giyim tarzına karışmayı kimse aklından bile geçirmesin. Öğleden sonra aileyi ziyaret edip sıkıntılarını dinleyeceğim."

Genç kıza başörtüsü nedeniyle çirkin saldırı-VİDEO



(Saldırıya uğrayan genç kız)