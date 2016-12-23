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Kılıçdaroğlu’ndan şehit ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da şehit ailesinin evini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

23.12.2016 - 20:31
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak programının ardından Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesine geçti.

KAYSERİ ŞEHİDİ

Kılıçdaroğlu, Kayseri’de meydana gelen bombalı saldırıda şehit olan er Kamil Tunç’un baba ocağını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’ndan şehit ailesine ziyaret

ŞEHİDE DUA ETTİLER

Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri şehit babası İsmail Tunç ve şehitle aynı taşıyan dedesi Kamil Tunç karşıladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Kemal Demirkırkan, Kılıçdaroğlu’nun ziyarette şehit ailesini acılarını paylaştıklarını ve her türlü sorun, sıkıntılarında aileye desteğe hazır olduklarını söylediğini kaydetti. Demirkırkan, ziyaretin sonunda ise şehit Tunç ile birlikte diğer şehitler için Fatiha okuduklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu’ndan şehit ailesine ziyaret

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