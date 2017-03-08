Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde şehit düşen sözleşmeli tankçı er Ömer Akkuş'un ailesini ziyaret etti.

ŞEHİDE DUA

Kaynarca ilçesi Uzakkışla Mahallesi'ndeki şehidin babaevine giden Kılıçdaroğlu, baba Mahmut ve anne Ayşe Akkuş'a, başsağlığı diledi. CHP Lideri, şehit için dua da etti.

Bir süre şehidin ailesiyle görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra hazırlanan ikramlardan tattı.

ADAPAZARI'NA GEÇTİ

Vatandaşlarla da sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan program için Adapazarı'na hareket etti.

PARTİLİLER DE EŞLİK ETTİ

Ziyarete, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ve Engin Özkoç, CHP İl Başkanı Ayça Taşkent ile partililer de katıldı.