taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.107
USD
3,6355
EURO
3,8331
ALTIN
137,12
PETR
57,0300

Kılıçdaroğlu’ndan şehit yakınlarına taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit ailelerini arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

DHA | 06.01.2017 - 20:35
  1. Haberler
  2. Politika

Kılıçdaroğlu’ndan şehit yakınlarına taziye telefonu

CHP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Aralık 2016’da Beşiktaş’ta gerçekleşen terör saldırısında yaralanan ve önceki gün tedavi gördüğü hastanede vefat eden şehit polis memuru Muammer Nacakoğlu’nun babası Mehmet Nacakoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek’in babası Mustafa Şimşek ile Astsubay Hüsnü Bilgiç’in babası Fethi Bilgiç ve dün İzmir’de gerçekleşen terör saldırısında şehit düşen Adliye Görevlisi Musa Can’ın kardeşi Cemalettin Can’ı telefonla aradı” denildi.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun şehitlere Allah’tan rahmet dilediği, yakınlarına ise başsağlığı dileğinde bulunduğu kaydedildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: İncirlik'i kullanmaya devam etmek istiyoruz

ABD: İncirlik'i kullanmaya devam etmek istiyoruz

268
Donald Trump Obama'nın atadığı elçileri görevden alacak

Donald Trump Obama'nın atadığı elçileri görevden alacak

172
Vurulan teröristi İzmirli tekmeledi

Vurulan teröristi İzmirli tekmeledi

237
ABD: Suriye'ye müdahale edilememesinden İngiltere sorumlu

ABD: Suriye'ye müdahale edilememesinden İngiltere sorumlu

160
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

61
AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

AB'den Türkiye'ye yanınızdayız mesajı

160
İzmir'deki çatışma anında jandarma aracının kapısı açıldı

İzmir'deki çatışma anında jandarma aracının kapısı açıldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM