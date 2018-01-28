Kılıçdaroğlu'ndan skandal silah benzetmesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir gaf ile yeniden gündemde. Partisinin toplantısına katılan Kılıçdaroğlu Osmanlı'nın silah üretemediğini savunarak bu tez üzerinden Türkiye'nin de şu an üretim yapmadığını iddia etti.





"TÜRKİYE OSMANLI'NIN SON DÖNEMLERİNİ YAŞIYOR"

Kılıçdaroğlu mevcut şartlar altında Türkiye'nin kendi silahını mühimmatını üretemediğine işaret ederek, Osmanlı üzerinden şu anki duruma eleştiride bulundu.

Zamanında Osmanlı'nın kendi silahını üretmediğini belirten Kılıçdaroğlu "Dumlupınar’da bir müzemiz var. o müzede Dumlupınar Savaşında kullanılan silahlar sergileniyor. Müzede kullanılan silahlar Almanların, Fransızların ve Amerikalıların, Rusların silahları. Ürettiğimiz tek silah yok." dedi.





Ülkede savunma sanayii başta olmak üzere hiç bir üretimin yapılmadığını savunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, Osmanlı'nın son dönemlerini yaşadığını belirtti.

ZEYTİN DALI'NA YERLİ DAMGASI

Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan milli silahlar ile elde edilen başarılar gözden kaçamayacak şekilde belirginliğini gösterirken, harekat cephelerinde kullanılan mühimmat ve silahların yüzde 75'inin yerli olduğu geçtiğimiz günlerde TSK tarafından açıklanmıştı.

MİLLİ MÜHİMMAT, SİLAHLAR VE DAHASI

Türkiye içinde bulunduğu son 10 yıl içerisinde özellikle savuma sanayi alanında büyük bir yol kat etti. Bünyesinde barındırdığı milli firmalar ile koordineli olarak çalışmalar yürüten hükümet, Milli Piyade Tüfeği (MPT), akıllı füzeler, milli yazılımlarla donatılan savaş araçlarını TSK'nın kullanımına sundu.

Bunlarla birlikte çağın en modern toplarından olan Fırtına'nın üretimini başlatan devlet, zamanında kendi mermisini bile üretemiyorken, tarihimizin ilk milli ve yerli helikopteri olan ATAK'ın da üşretimini başarıyla gerçekleştirdi.

Hepsi bir yana savunma alanında atılan en büyük adımlardan biri olan milli İHA'lar da son dönemde gerçekleştirilen terör operasyonlarında Türkiye'ye minimum kayıp ile maksimum kazanç sağlıyor. Yıllar önce ABD'nin kapısından geri çevrilerek İsrail'den yüzlerce milyon dolara İHA aldırılan Türkiye artık yüzlerce milyon dolara onlarca İHA'yı üretebiliyor; hem de yerli ve milli imkanlarla...