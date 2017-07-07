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Kılıçdaroğlu'ndan slogan atanlara tepki: Bir durun

Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünün 23'üncü günü konuşmasını yapacakken konuşması sloganlarla kesilince tepki gösterdi.

07.07.2017 - 09:48
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 23'üncü gününde yürüyüşe başlamadan önce açıklama yapmak için mikrofonların karşısına geçti.

SLOGAN ATTILAR

Henüz konuşmasına başlıyorken sloganlarla kesilen cümlesini tamamlayamayan Kılıçdaroğlu "Ya şunu bi kesseniz.. Arkadaşlar durun durun hak hukuk adaleti daha çok söyleyeceğiz" diyerek slogan atanları susturttu.

Daha sonra konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"SON DERECE MUTLUYUM, HUZURLUYUM"

Kılıçdaroğlu, "Bugün Kocaeli'den ayrılıyoruz. İstanbul'a giriyoruz. Son derece mutluyum, huzurluyum. Kimsenin burnu kanamadan uzun bir yolculuğu katedip İstanbul'a girmiş olacağız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayı 9'unda, pazar günü bu yürüyüşü sonlandırmış olacağız. Ancak adalet arayışımızı değil, adalet arayışımız devam edecek" diye konuştu.

"TÜRKİYE SADECE İKTİDAR PARTİSİNDEN İBARET DEĞİLDİR"

Avrupa Parlamentosu'nun kararını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Buradan Avrupa Parlamentosu'na seslenmek isterim. Biz herkes için adalet istiyoruz, sizden de adalet istiyoruz. Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değildir. Türkiye'de bir adalet yürüyüşü yapıyoruz, 10 binler var. Referandum yaptık. Yüzde 50'den fazlası demokrasi istiyor bu ülkenin. Dolayısıyla AB ile ilişkilerin askıya alınması değil daha sağlıklı ve tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda umarım bizim adalet arayışımıza da destek vererek Türkiye'ye olan ilişkilerin devamı yönünde karar alırlar. Adalet sadece Türkiye için değil bütün insanlık için geçerli olan bir kavramdır. Avrupa Parlamentosu da adil davranarak Türkiye'ye olan ilişkileri sürdürme yönünde karar alır" şeklinde konuştu.

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