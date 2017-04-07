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Kılıçdaroğlu'ndan Suriye yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Esad rejiminin kimyasal silah kullanmasına ilişkin "İnsanlığa karşı bir suçtur" dedi.

07.04.2017 - 12:51
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Kılıçdaroğlu'ndan Suriye yorumu

Gazete temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sonunda konuşan Kılıçdaroğlu ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması konusunda kısa bir değerlendirmede bulundu.

"BM'NİN BU KONUDA DUYARLI BİR POLİTİKA İZLEYECEĞİNDEN EMİNİZ"

Türkiye ve dünyanın ortak bir gündeminin oluştuğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Suriye'de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili olarak; kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir. BM'nin bu konuda duyarlı bir politika izleyeceğinden eminiz"

Kılıçdaroğlu'nda kimyasal saldırı açıklaması VİDEO

Kılıçdaroğlu'ndan Suriye yorumu

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