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Kılıçdaroğlu’ndan Türk bayrağı asma çağrısı

CHP lideri, Afrin'de şehit olan 8 Mehmetçik ile ilgili "Şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize bürolarımıza iş yerlerimize Türk bayrağı asalım" dedi.

İHA | 02.03.2018 - 11:36..
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Kılıçdaroğlu’ndan Türk bayrağı asma çağrısı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 8 askerimizle ilgili "Bütün vatandaşlarım şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize bürolarımıza iş yerlerimize Türk bayrağı asalım." çağrısında bulundu.

"TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEM" DİYENLERİN PARTİSİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından akla ilk olarak, "YPG'ye terör örgütü diyemem." diyen Selin Sayek Böke ile "Mehmetçik'ten utandım." diyen Canan Kaftancıoğlu geldi.

Terör örgütünü meşrulaştıran, Mehmetçiklerimizin haklı mücadelesini zayıflatan demeçleriyle anılan bu iki ismin de Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla evlerine bayrak asıp asmayacağı merak ediliyor.

Kılıçdaroğlu’ndan Türk bayrağı asma çağrısı

CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"EVLERİMİZE BÜROLARIMIZA ASALIM"

"Afrin Harekatı’nda 8 şehidimiz var 13 yaralımız. Şehitlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Yaralılara şifalar diliyoruz. Bütün vatandaşlarından şunu yapmalarını istiyorum, kahraman ordumuza güveniyoruz. Terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize bürolarımıza iş yerlerimize Türk bayrağı asalım."

Kılıçdaroğlu’ndan Türk bayrağı asma çağrısı VİDEO

Kılıçdaroğlu’ndan Türk bayrağı asma çağrısı

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