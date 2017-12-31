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Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yıl mesajında, "2018 ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi getirecek" dedi.

AA | 31.12.2017 - 15:31..
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

KILIÇDAROĞLU'DAN YENİ YIL DİLEKLERİ

Kılıçdaroğlu, yeni yıl mesajında, "Geride bıraktığımız 2017 yılının, 2018 yılına ve sonrasına taşıdığı anlam bu bir aradalığımızda ifade bulmaktadır. 2018, yaşanan tüm acılara rağmen 'Adalet' arayışımızın toplumsal bir talep olarak kökleşmesini sağladığımız 2017'nin, umut dolu devamıdır. Attığımız tüm adımlara değmiştir. 2018'in ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet ve huzur getireceğine duyduğum inançla, bütün yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum" dedi.

HUZUR İÇİNDE BİR TÜRKİYE...

Kılıçdaroğlu yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı:  "Bir kez daha bilinmesini isterim ki ülkemizin tüm çocuklarının ayrımcılığa uğramaksızın, özgür bireyler olarak huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye mümkündür. 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen' kurmak mümkündür. İşsizliği yenmek mümkündür, sevgisizliği ortadan kaldırmak mümkündür.

Başta FETÖ, PKK ve IŞİD olmak üzere tüm terör örgütlerini, akılcı politikalarla yok etmek mümkündür. Barışçıl, tutarlı bir dış politika mümkündür. Mahkemede, devlette, seçimde, geçimde, inançta, eğitimde, yaşamda, medyada adalet mümkündür. Ve inanıyoruz ki Türkiye’nin tüm bu temel sorunlarının çözümüne dair hedeflerimize, milletimizin azim ve kararlılığıyla ulaşacağız"

2017'NİN ÖĞRETTİKLE

Tüm bu sorunlara karşı 2017'nin öğrettiklerinin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Adaletten sapmış bir iktidara karşı verdiğimiz hak, hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesinde ne kadar haklı ve yalnız olmadığımızı gördük. Milletimizin, tek adam rejimine karşı 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumunda ortaya koyduğu 'Hayır' iradesi, demokrasiye bağlı büyük bir aile olduğumuzu bize gösterdi. Mühürsüz seçim yoluyla milletimizin 'Hayır' iradesi yok sayılarak, gayrimeşru bir anayasa oluşmuşsa da, sorunlarından arındırılmış demokratik parlamenter sistemi, demokrasiye duyduğumuz bağlılığın itici gücüyle yeniden kuracağız."

ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Adalet Yürüyüşü, parlamenter demokrasimizi korumak amacıyla 16 Nisan Referandumda 'Hayır' tercihinin altında buluşan farklılıkların 'Hak- Hukuk- Adalet' talebinde bir araya gelebildiğini, bir yol arkadaşlığı, dayanışması, birlikteliği sağlayabildiğini gösterdi. 'Senin gibi düşünmüyorum' diyenler, 'Bizim gibi düşünmüyor' diyenlerle günlerce süren büyük yürüyüşte el ele, kol kola, güler yüzleriyle, kahkahalarıyla, ağızlarında sadece 'Hak,Hukuk,Adalet' sloganı ve ay yıldızlı bayrağımızın altında yol aldılar.

Geride bıraktığımız 2017 yılının, 2018 yılına ve sonrasına taşıdığı anlam bu bir aradalığımızda ifade bulmaktadır. 2018, yaşanan tüm acılara rağmen 'Adalet' arayışımızın toplumsal bir talep olarak kökleşmesini sağladığımız 2017’nin, umut dolu devamıdır. Attığımız tüm adımlara değmiştir."

DEMOKRASİ, ADALET, HUZUR...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mesajında tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileklerini iletti, gazilere de şükranlarını sundu.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"2018’in ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet ve huzur getireceğine duyduğum inançla, bütün yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum."

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