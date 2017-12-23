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Kılıçdaroğlu'ndan Yunan Bakan'a: 2019'da geliyorum

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, STK ve muhtarlar buluşmasında Yunanistan'ın 18 adayı işgali konusundan da bahsetti.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 12:38..
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Kılıçdaroğlu'ndan Yunan Bakan'a: 2019'da geliyorum

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, STK ve muhtarlar buluşmasında Yunan Bakan'ın kendisine "Cesursan gel de adaları al." dediğini hatırlatarak cevap verdi.

"O ADALARIN TAMAMINI ALACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, "Yunanistan, ege adalarının 18'ini işgal etti, bir de kayalığı. Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap verdi "Gel de al diyor." bana. 2019'da geleceğim o adaların tamamını alacağım. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bunlar bir dönem Kıbrıs için de diyorlardı "Gel de al". Rahmetli Ecevit ne yaptı, çıktı ve gitti aldı." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Yunan Bakan'a: 2019'da geliyorum VİDEO

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