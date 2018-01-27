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Kılıçdaroğlu'ndan Zeytin Dalı Harekatı gazilerine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti.

AA | 27.01.2018 - 14:03..
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerleri ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Zeytin Dalı Harekatı gazilerine ziyaret

"ONLARA ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, gazileri ziyarete geldiğini belirterek, "Tedavi oluyorlar. Hepsinin moralleri çok iyi. Ziyaretimizden de son derece memnun oldular. Moral buldular. Onlara şifalar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, bazı genel başkan yardımcıları da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Zeytin Dalı Harekatı gazilerine ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Zeytin Dalı Harekatı gazilerine ziyaret

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