Kılıçdaroğlu'nun 11 yaşındaki halefi

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nin ardından, Ağrı Tendürek'te şehit olan Uzman Çavuş Emre Türkmen'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Nevşehir'in Kozaklı İlçesi'ne geldi.

"KOLTUĞUMU YENİ NESİLLERE VERECEĞİM"

İlçede bir kahveye çay içmek için oturan Kılıçdaroğlu, halkla sohbet etti. Yanına gelen 6'ncı sınıf öğrencisi, 11 yaşındaki Bayram Ali Gürbüz ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Koltuğumu yeni nesillere vereceğim. Büyüyünce koltuğu sana vereceğim" diye konuştu.

ŞEHİT EVİNE ZİYARET

Kılıçdaroğlu Kozaklı'da öğle yemeğinin ardından, Bingöl'ün Genç İlçesi'nde şehit olan Uzman Onbaşı Hakan Demirci'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.









