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Kılıçdaroğlu'nun 15 vekil hamlesi tutmadı

Meral Akşener'in seçimlere girebilmesi için 15 vekilini kurban eden Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mağlubiyetlerine bir tane daha eklemeye çok yaklaştı.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 10:44..
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Kılıçdaroğlu'nun 15 vekil hamlesi tutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği seçim tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce kaybetmeye başladı.

24 Haziran'da yapılacak seçimleri öncesi Meral Akşener ile ittifak görüşmeleri yapan CHP Lideri, 15 milletvekilini istifa ettirerek İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesini sağladı.

KİRLİ PAZARLIK HÜSRANLA BİTTİ

Bu hamlesiyle siyasette elini güçlendirebileceğini düşünen Kemal Kılıçdaroğlu, istediği sonuca varamadı.

15 VEKİLİN DİYETİNİ İSTEDİ

15 milletvekilinin diyeti olarak Meral Akşener'e geri adım attırmayı planlayan CHP Lideri, üst üste yapılan görüşmelere rağmen istediğini yaptıramadı.

Seçimlere 57 gün kalmasına rağmen adayını belirleyemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetten silinmemek için aday da olamadı.

PARTİLİLER DE RAHATSIZ

15 milletvekilini İP'e geçirme hamlesiyle tam anlamıyla kendi kalesine gol atan CHP Lideri'ne karşı parti içerisinden de tepkiler yükselmeye başladı.

BOYNU BÜKÜKLER GERİ DÖNÜYOR

Siyaset kulislerinde, Akşener'e istediğini yaptıramayan Kılıçdaroğlu'nun 15 milletvekilini geri döndürme girişiminde bulunacağı da konuşuluyor.

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