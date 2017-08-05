Kılıçdaroğlu'nun 2019 hayali: Erdoğan'ı devireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da umut dağıttı.

Ülkede yayın yapan Focus dergisine konuşan CHP Lİderi, Almanların duymak istediği sözleri tek tek söyledi.

AVRUPA EMİN OLSUN

2019 yılında Erdoğan'ı devirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden CHP Lideri, Avrupa'nın bundan emin olması gerektiğini sözlerine ekledi.

"2019'DA ERDOĞAN'DAN KURTULACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:

2019’da Erdoğan’dan nihai olarak kurtulacağız. Demokrasiden yana olan bütün güçleri bir araya getireceğiz ve Erdoğan’ı iktidardan indireceğiz. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz!

AVRUPA'DAN DESTEK İSTEDİ

AB’nin demokrasimizi güçlendirebilecek ve Avrupa standartlarının uygulanmasına yardımcı olacak her türlü katkısı önemlidir. Neticede Türkiye belli yükümlülükler üstlendi, bunları şimdi yerine getirmesi gerekiyor.