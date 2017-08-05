taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.545
USD
3,5287
EURO
4,1546
ALTIN
143,01
PETR
52,3400

Kılıçdaroğlu'nun 2019 hayali: Erdoğan'ı devireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarına 2019 yılında son vereceklerini ifade eden CHP Lideri, Avrupa'nın desteğinin de önemli olduğunu vurguladı

05.08.2017 - 17:47
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu'nun 2019 hayali: Erdoğan'ı devireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da umut dağıttı.

Ülkede yayın yapan Focus dergisine konuşan CHP Lİderi, Almanların duymak istediği sözleri tek tek söyledi.

AVRUPA EMİN OLSUN

2019 yılında Erdoğan'ı devirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden CHP Lideri, Avrupa'nın bundan emin olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kılıçdaroğlu'nun 2019 hayali: Erdoğan'ı devireceğiz

"2019'DA ERDOĞAN'DAN KURTULACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:

2019’da Erdoğan’dan nihai olarak kurtulacağız. Demokrasiden yana olan bütün güçleri bir araya getireceğiz ve Erdoğan’ı iktidardan indireceğiz. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz!

AVRUPA'DAN DESTEK İSTEDİ

AB’nin demokrasimizi güçlendirebilecek ve Avrupa standartlarının uygulanmasına yardımcı olacak her türlü katkısı önemlidir. Neticede Türkiye belli yükümlülükler üstlendi, bunları şimdi yerine getirmesi gerekiyor.

İlginizi Çekebilir
AK Parti'den Ayhan Oğan açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ünal, Ayhan Oğan hakkında; "MKYK üyemiz değil, görüşleri kendini bağlar." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yerden yere vurdu
Türkiye'de can ve mal güvenliğinin olmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı, Alman turistlere Türkiye konusunda uyarılarda bulundu.
Devlet Bahçeli'den gündeme ilişkin tweetler
MHP Lideri Bahçeli; yeni devlet söylemleri "FETÖ'ye uzatılmış zeytin dalıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları
Mısır'da şehit edilen 17 yaşındaki Esma için hazırlanan videoyu dinleyen Cumhurbaşkanı, gözyaşlarına hakim olamadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE'nin Washington elçisinin Türkiye düşmanlığı

BAE'nin Washington elçisinin Türkiye düşmanlığı

245
YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

86
Aleyna Tilki tatilde

Aleyna Tilki tatilde

162
Federica Mogherini İran'da

Federica Mogherini İran'da

57
Erdoğan Diyanet'in yaz kampı öğrencilerine seslendi

Erdoğan Diyanet'in yaz kampı öğrencilerine seslendi

179
Putin: Seçimlere aday olup olmamayı düşüneceğim

Putin: Seçimlere aday olup olmamayı düşüneceğim

48
Şenol Güneş Milli Takım sürecini anlattı

Şenol Güneş Milli Takım sürecini anlattı

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM