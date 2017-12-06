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Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki fotoğrafı mahkeme dosyasında

17/25 Aralık kumpasından önce Amerika'da çekilen fotoğraf, CHP'li Aykan Erdemir hakkında açılan soruşturma dosyasında yerini aldı.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 14:25..
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Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki fotoğrafı mahkeme dosyasında

Amerika'da Reza Zarrab'ın ifadeleriyle Türkiye'ye yönelik düzenlenen operasyon davasına sahte belge taşıyan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir hakkında açılan soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı.

KUMPASTAN ÖNCE BULUŞTULAR

CHP'li Erdemir'in mal varlığına el koyan mahkeme, 17/25 Aralık kumpasından 13 gün önce çekilen fotoğrafı da dosyaya ekledi.

KILIÇDAROĞLU İLE AYNI KAREDELER

4 Aralık 2013 yılında çekilen fotoğrafta; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer alıyor.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki fotoğrafı mahkeme dosyasında

FETÖ-CHP YAN YANA

FETÖ'ye yakın Türki-Amerikan Birliği temsilcileriyle bir araya gelinen toplantıdan sonra çekilen fotoğrafta; CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Faik Öztrak ve Engin Altay da yer alıyor.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN KARDEŞİ...

Fotoğrafta dikkat çeken diğer bir isim ise Kemal Öksüz..

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde aktif bir şekilde yer alan firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Kemal Öksüz de Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alıyor.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki fotoğrafı mahkeme dosyasında

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki fotoğrafı mahkeme dosyasında

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki fotoğrafı mahkeme dosyasında

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