Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki fotoğrafı mahkeme dosyasında

Amerika'da Reza Zarrab'ın ifadeleriyle Türkiye'ye yönelik düzenlenen operasyon davasına sahte belge taşıyan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir hakkında açılan soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı.
KUMPASTAN ÖNCE BULUŞTULAR
CHP'li Erdemir'in mal varlığına el koyan mahkeme, 17/25 Aralık kumpasından 13 gün önce çekilen fotoğrafı da dosyaya ekledi.
KILIÇDAROĞLU İLE AYNI KAREDELER
4 Aralık 2013 yılında çekilen fotoğrafta; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer alıyor.
FETÖ-CHP YAN YANA
FETÖ'ye yakın Türki-Amerikan Birliği temsilcileriyle bir araya gelinen toplantıdan sonra çekilen fotoğrafta; CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Faik Öztrak ve Engin Altay da yer alıyor.
ADİL ÖKSÜZ'ÜN KARDEŞİ...
Fotoğrafta dikkat çeken diğer bir isim ise Kemal Öksüz..
15 Temmuz kanlı darbe girişiminde aktif bir şekilde yer alan firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Kemal Öksüz de Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alıyor.