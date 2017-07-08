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Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüşüne Meltem Cumbul'dan destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kartal Dragos'ta tamamladığı yürüşün 24. gününde Meltem CUmbul da yer aldı.

08.07.2017 - 23:31
  1. Haberler
  2. Politika
Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüşüne Meltem Cumbul'dan destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 24'üncü gününü Kartal Dragos'ta tamamladı. Kılıçdaroğlu  427 kilometreyi geride bıraktı.

Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüşüne Meltem Cumbul'dan destek

MALTEPE'YE YALNIZ YÜRÜYECEK

Şimdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nnun önünde tek başına yürüyeceği yaklaşık 3 kilometrelik son bölüm kaldı. Kılıçdaroğlu yarın saat 16: 00 sıralarında Dragas'taki kamp alanından tek başına yürüyerek Maltepe Miting alanına gelecek. Son etap için Kartal Pendik sınırındaki dinlenme alanından yola çıkan Kılıçdaroğlu sahil yolu boyunca 6 kilometre daha yürüdü.

Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüşüne Meltem Cumbul'dan destek

İLYASA SALMAN VE MELTEM CUMBUL DA YÜRÜDÜ

Kılıçdaroğlu'na yürüyüşü boyunca sanatçılar da eşlik etti. Bugün sabah İlyas Salman'ın eşlik ettiği Kılıçdaroğlu'na son bölümde de Meltem Cumbul eşlik etti. Yol boyunca toplanan kalabalığın alkışları altında yürüyen Kılıçdaroğlu'na binlerce kişi eşlik etti. Kılıçdaroğlu Kartal'a vardığında gerideki kalabalık Pendik'e kadar uzandı. Sahil hattındaki apartmanların balkonlarına çıkanlar da Kemal Kılıçdaroğlu'na Bayrak açarak destek verdi. Güzergah üzerindeki bir yüzme havuzundaki herkes yüzmeyi bırakıp yürüyüşü izledi.

Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüşüne Meltem Cumbul'dan destek

Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüşüne Meltem Cumbul'dan destek

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