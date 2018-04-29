taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,31
PETR
74,4200

Kılıçdaroğlu'nun aday olmama nedeni kucaklayamaması

CHP lideri canlı yayında neden Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını açıkladı: Bir Genel Başkan 80 milyonu kucaklayamaz.

Haber Merkezi | 29.04.2018 - 14:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu'nun aday olmama nedeni kucaklayamaması

2

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'te yerel gazetecilerle buluştu. Burada 15 milletvekili ve Cumhurbaşkanlığına adaylığı gibi soruları yanıtlayan CHP lideri, aday olmama nedenini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, bir Cumhurbaşkanının 80 milyonu kucaklaması gerektiğini ancak bir Genel Başkanın kucaklayamayacağını, bu nedenle aday olmayacağını söyledi.

"80 MİLYONU KUCAKLAMASI GEREKİR"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Siyasal partilerin genel başkanları aday olmaması gerektiği düşüncemi ifade ettim. Tarafsızlık üzerinde önemle durduğum nokta...

Kılıçdaroğlu'nun aday olmama nedeni ViDEO

"GENEL BAŞKAN SİZİ KUCAKLAYAMAZ"

Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu kucaklayan bir kavramdır, bir genel başkanın 80 milyonu kapsaması çok zor. Siyasal kimliğimizle aday oluyorsak sizi kucaklayamıyor olabilir.

Şahsi düşüncem Cumhurbaşkanı bir ülkenin sigortasıdır, devletin sigortasıdır siyasal partiler arasında tartışmalar olur, cumhurbaşkanlığı makamına çıkılır soruna çözüm üretilir."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu 15 milletvekiline dönüş yolunu açtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili için "İsterlerse geri dönecekler" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Üniversitesi yanıtı
İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci sayısının fazla olduğunu ifade eden Erdoğan, ikiye bölerek kaliteyi artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı tekrar etti: Bedelli gündemimizde yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarıyla birlikte hararetlenen bedelli askerlik gelecek mi sorusuna cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdullah Gül soruldu
Erdoğan Abdullah Gül'ün adaylık konusuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

193
Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

118
Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

67
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdullah Gül soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdullah Gül soruldu

127
ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

34
Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı

Fransız first lady, Amerikan first lady'yi anlattı

22
R.Madrid-B.Münih maçı Cüneyt Çakır'ın

R.Madrid-B.Münih maçı Cüneyt Çakır'ın

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM