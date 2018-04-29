Kılıçdaroğlu'nun aday olmama nedeni kucaklayamaması

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'te yerel gazetecilerle buluştu. Burada 15 milletvekili ve Cumhurbaşkanlığına adaylığı gibi soruları yanıtlayan CHP lideri, aday olmama nedenini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, bir Cumhurbaşkanının 80 milyonu kucaklaması gerektiğini ancak bir Genel Başkanın kucaklayamayacağını, bu nedenle aday olmayacağını söyledi.

"80 MİLYONU KUCAKLAMASI GEREKİR"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Siyasal partilerin genel başkanları aday olmaması gerektiği düşüncemi ifade ettim. Tarafsızlık üzerinde önemle durduğum nokta...

Kılıçdaroğlu'nun aday olmama nedeni ViDEO



"GENEL BAŞKAN SİZİ KUCAKLAYAMAZ"

Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu kucaklayan bir kavramdır, bir genel başkanın 80 milyonu kapsaması çok zor. Siyasal kimliğimizle aday oluyorsak sizi kucaklayamıyor olabilir.

Şahsi düşüncem Cumhurbaşkanı bir ülkenin sigortasıdır, devletin sigortasıdır siyasal partiler arasında tartışmalar olur, cumhurbaşkanlığı makamına çıkılır soruna çözüm üretilir."