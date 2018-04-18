Kılıçdaroğlu'nun amcası vefat etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli bugün '26 Ağustos'ta erken seçim yapılması' fikrini görüşmek üzere bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yarım saat sürdü.