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Kılıçdaroğlu'nun amcası vefat etti

Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut için yarın İçerenköy Cemevi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

AA | 18.04.2018 - 21:48..
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Bir süredir Koşuyolu Kalp Hastanes'nde tedavi gören Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, bugün yaşamını yitirdi.

KILIÇDAROĞLU CENAZE TÖRENİNE KATILACAK

Yakınları tarafından hastaneden alınan Karabulut'un cenazesi, İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ne götürüldü.

Karabulut'un cenazesinin, yarın İçerenköy Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Tunceli'ye götürülüp toprağa verileceği öğrenildi.

Cemevindeki cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun amcası vefat etti

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