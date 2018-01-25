Kılıçdaroğlu'nun avukatının adli kontrol kararı kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Eylül 2017'de Ankara'da gözaltına alınan ve 28 Eylül 2017'de adli kontrol kararıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılan avukat Celal Çelik hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcılık, Celal Çelik hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''hakaret'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, hakkındaki adli kontrol nedeninin ortadan kalması dolayısıyla adli kontrolünün kaldırılmasına karar verdi.

Şüpheli Çelik hakkındaki soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.