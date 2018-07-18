Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay yaptığı açıklamada partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.
"CHP'DE DEĞİŞMELİ"
Oktay, CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için imza verdiğini belirterek, “Bugün Türkiye’nin rejimi değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP’de değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır.
Ekonomiden ve İş Dünyası’ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden de istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim.” sözleriyle açıkladı.