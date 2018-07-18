taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.322
USD
4,7967
EURO
5,5921
ALTIN
189,27
PETR
72,8000

Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Ekrem Kerem Oktay görevinden istifa ederek, "Bugün Türkiye'nin rejimi değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP'de değişmeli" dedi.

Haber Merkezi | 18.07.2018 - 20:20..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay yaptığı açıklamada partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"CHP'DE DEĞİŞMELİ"

Oktay, CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için imza verdiğini belirterek, “Bugün Türkiye’nin rejimi değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP’de değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır.

Ekonomiden ve İş Dünyası’ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden de istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim.” sözleriyle açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

109
Kobra yılanının ısırdığı Aref o anları anlattı

Kobra yılanının ısırdığı Aref o anları anlattı

130
Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

147
25 gün askerlik süresi kaldırılsın

25 gün askerlik süresi kaldırılsın

1292
Bedelli askerlik Meclis'te

Bedelli askerlik Meclis'te

240
Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

219
Kılıçdaroğlu rekor tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu rekor tazminat ödeyecek

215
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM