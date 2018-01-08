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Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Gürsul için gerekçeli karar

10 yıl 6 ay hapis cezası verilen Fatih Gürsul'un 28 bin 66 kez ByLock'a girdiği belirlendi. Gerekçeli karara göre Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapmış olması, cezasını daha da artırdı.

AA | 08.01.2018 - 16:03..
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Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Gürsul için gerekçeli karar

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl ile 10,5 yıl arasında hapisle cezalandırılan 7'si tutuklu 10 sanık hakkındaki gerekçeli karar tamamlandı.

28 BİN 66 KEZ BYLOCK'A GİRDİ

Buna göre, sanık Fatih Gürsul cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez "ByLock" erişim sağladı.

Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Gürsul için gerekçeli karar

"ByLock" erişimleri ile Yargıtay'ın gerek ilk derece mahkemesi gerekse temyiz merci olarak verdiği ByLock programının kullanılmasını FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik suçu açısından kesin, yeterli delil sayan kararları nazara alınarak sanıkların FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu yönünde mahkemece kanaat oluştuğu ifade edilen gerekçeli kararda, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesinde yer alan ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırıldıkları anlatıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI OLMASI CEZAYI ARTIRDI

Sanıklara atılı eylemlere ilişkin tek tek değerlendirmenin yapıldığı gerekçeli kararda, 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Gürsul hakkında şu ifadeler yer aldı:

Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Gürsul için gerekçeli karar

''Sanığın üyesi olduğu terör örgütünün yapısı ve faaliyetleri, devlet yönetimini silahlı kalkışmayla ele geçirmeye yönelik nihai amacı ve bu amaç doğrultusunda silahsız sivil insanları öldürmeyi dahi göze alabilen tehlikeli yapısı nazara alınarak, cezanın asgari haddinden ayrılarak temel ceza tayin edilmiştir. Sanığın ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan başdanışmanı olarak görev yapması, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar ve sanığın bu kapsamdaki etkinlik imkanı da temel cezada arttırım yapılmasında dikkate alınmıştır.''

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