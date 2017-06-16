Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Bylock yazışmaları

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre yazışmalarda, ByLock'taki 'Murat' kod adını kullanan Gürsul'un, FETÖ abisi A.H.P'ye akıl danıştığı, Kılıçdaroğlu'na attığı e-postalara gelen cevapları aynen örgüt abisine ilettiği saptandı.

6 ARALIK'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırmızı listeden ByLock kullanıcısı çıkan danışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul, 6 Aralık 2016'da gözaltına alınmış, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Gürsul hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti.

256 MESAJ GÖNDERMİŞ

Gürsul'un ByLock'ı 8 Kasım 2014'te telefonuna indirdiği saptandı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu danışmanın kriptolu uygulamaya 176 kez giriş yaptığı ve uygulamadan 256 kez mesaj gönderdiği belirlendi. Yazışmalarda Gürsul'un FETÖ abisine CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili akıl danışıp talimat aldığı anlaşılıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA MAİL ATMAK İÇİN 'ABİ'DEN İZİN İSTİYOR

ByLock'taki kod adı Murat olan ve son görüşmesini 13 Kasım 2015'te gerçekleştiren Gürsul'un Kılıçdaroğlu'na mail atmak için bile FETÖ abisinden izin istediği anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu'na attığı maillerin içeriğini A.H.P.'ye gönderen Gürsul'un CHP Lideri'nden gelen cevabı da aynen FETÖ abisine ulaştırması dikkat çekiyor. Yazışmaların 1 Kasım seçimleri öncesine denk gelmesi de bir diğer dikkat çeken detay.

"EMRİNİZ OLURSA YAZMANIZ YETERLİ"

Gürsul, bir mesajında FETÖ abisine karşı "Bir isteğiniz, emriniz olursa yazmanız yeterli" yazmış, Gürsul, Kılıçdaroğlu ile ilgili gördüğü bir rüyayı da A.H.P. isimli örgüt imamına anlatıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazışmalarını yargılamanın devam ettiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bu yazışmalar FETÖ/PDY'nin İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasını oluşturduğu iddia edilen Gürsul hakkında delil oluşturacak.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 9'u tutuklu 40 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin ikinci davada, 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Gürsul'un da bulunduğu 8 tutuklu, 16 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Gürsul, kendisinin diğer tutuklanan sanıklardan 3 gün önce tutuklandığını belirterek, "Demokrasi bedel ödemeden kazanılmaz. 'ByLock' kullanmadığıma dair delili sundum. Uygunsa beraatimi, aksi takdirde tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme aralarında Gürsul'un da bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İŞTE O YAZIŞMALAR

Fatih Gürsul: Abi, erken seçim var ya, Erdoğan 1 Kasım dedi. Benim erken gelmem gerekir mi? Eylül 8'de gelebilirim. Aksi takdirde Ekim 4'ten erken gelemiyorum. Alacağım habere göre burada ev tutacağım.

Fatih Gürsul: İki gün önce rüya gördüm. GB (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) bana dedi ki; 'Tam ihtiyacım olduğu zamanda burada yoksun' sonra elime kırmızı kalem verdi. Hayırdır İnşallah. GB'ye mail atayım mı? Erken seçim 1 Kasım'da olabilir, seçim çalışmalarında size yardımcı olmak için dönüyorum vs. Yoksa gerek yok mu? Gidince yüz yüze mi söylesem? Şimdi gerek yok gelmene diyebilir.

A.H.P.: Mail at.

Fatih Gürsul: Tamam abi. Görüşürüz.

Fatih Gürsul: Mail attım. Dedim ki; 'Erdoğan'ın açıklamalarından sonra 1 Kasım erken seçim ihtimali artınca bana ihtiyacınız olabilir diye 8 Eylül de gelmeyi düşünüyorum' vs. yazdım.

A.H.P.: Bakalım ne cevap yazacak?

Fatih Gürsul: GB maile şu şekilde cevap yazmış: "Size, ailenize sevgi ve saygılarımı sunuyorum… Biz Türkiye'de maalesef hüzünlüyüz… Kuşkusuz siz de yaşananlardan kaygı duyuyorsunuz… Gelince görüşürüz. Sevgiler, Saygılar. KK" Mail bu şekilde. Ben artık 8 Eylül'e göre planları yapıyorum abi. Görüşmek üzere. Bir isteğiniz, emriniz olursa yazmanı yeterli.