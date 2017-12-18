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Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a bakışı

İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki iki farklı cenaze namazı öncesinde de saflar düzenlenirken Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a bakışını takip etti.

İHA | 18.12.2017 - 15:20..
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Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a bakışı

Geçtiğimiz yıl ani kalp kriziyle hayatını kaybeden Mustafa Koç'un İstanbul Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki cenaze töreninde CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bakışının fotoğrafı günlerce konuşulmuştu.

İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun'un çektiği fotoğraf karesi bugün bile arşiv fotoğrafı olarak politika haberlerinde kullanılır.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a bakışı

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın intihar eden oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenaze töreni de Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’ndeydi. İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun, haber takibi yaparak CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gözlemledi. İki liderin benzer bir karesini daha yakaladı.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a bakışı

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