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Kılıçdaroğlu'nun Esad önerisi Bahçeli'yi kızdırdı

MHP Lideri, katil olarak nitelendirdiği Esad ile görüşmenin kesinlikle gafillik olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 22.09.2018 - 11:43..
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Kılıçdaroğlu'nun Esad önerisi Bahçeli'yi kızdırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de yaşanan krize ilişkin Türkiye'nin Esad ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

Yaptığı konuşmalarda bu önerisini sürekli yineleyen CHP Lideri'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den cevap geldi.

AKLINI BAŞINA AL

Partisinin kadın kolları toplantısında konuşan MHP Lideri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklını başına alması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun Esad önerisi Bahçeli'yi kızdırdı

ELİ KANA BULANMIŞ BİR KATİL...

Esad'ı katil olarak nitelendiren Devlet Bahçeli, "İdlib krizinin çözümü için katil Esad'la görüşülmesinin zorunlu olduğunu söyleyenler akıllarını başlarına almalıdır. Terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye'yi eli kana bulaşmış bir katille aynı masaya oturtmak heves ve densizliği, eğer ihanet ve işbirlikçilik değilse kesinlikle gafilliktir." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Esad önerisi Bahçeli'yi kızdırdı VİDEO

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