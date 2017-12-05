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Kılıçdaroğlu'nun gazetecileri tehdidine tepki geldi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, A Haber ve ATV'yi hedef alarak tehdit etti. Kanal çalışanları bu sözlerin ardından ekrana çıktı ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 18:47..
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Kılıçdaroğlu'nun gazetecileri tehdidine tepki geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını Ankara Spor Salonu'nda CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'nda yaptı.

KILIÇDAROĞLU GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

CHP Lideri buradaki konuşmasında Turkuvaz Medya'yı hedef alarak: "Boynunuza ne takacağımı iyi biliyorum." gibi tehdit cümleleri kurdu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri daha sonrasında çokça eleştiri aldı.

Kılıçdaroğlu: A Haber'i kınıyorum VİDEO

A HABER-ATV ÇALIŞANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından ekrana çıkan A Haber ve ATV çalışanları CHP Genel Başkanı'na tepki göstererek: "Biz ölümden korkmuyoruz, 15 Temmuz'da da yayın yaptık. En üst yöneticimizden en alt çalışanımıza kadar buradayız." mesajı verdi.

A Haber çalışanları Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi VİDEO

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